﻿新一代心臟衰竭藥物 或可助重塑心肌

心臟衰竭即心肌受損，近年心臟衰竭藥物治療有突破性進展，新一代ARNI藥物能降低患者死亡及入院風險。一位有心瓣問題的患者，因血液嚴重倒流導致心臟衰竭，他原以為自己無藥可醫，最終他進行二尖瓣倒流微創手術及服用ARNI藥物後，心臟發大問題已改善，病徵大大減少，生活與正常人無異。今年70歲的王先生11年前因氣促、睡夢期間呼吸困難求醫，最終發現他的心臟血液倒流嚴重，導致心臟衰竭，最嚴重時其心臟由正常的三至四厘米，發大至八厘米，曾一個月召兩、三次救護車緊急入院。心臟科專科醫生林逸賢醫生說：「心臟衰竭的成因包括冠心病、高血壓、糖尿病等不同因素，常見症狀包括夜尿頻密、呼吸困難、疲勞、氣促、腳部浮腫等。統計顯示，一旦患有心臟衰竭，確診首年的死亡率高達19.5%，翌年已升至32.1%，第五年高達54%。」亞洲人因心臟衰竭入院及死亡風險較高林逸賢醫生說，2019一份研究更發現亞洲心臟衰竭患者的入院及死亡率較歐美國家高，以心血管死亡或心臟衰竭相關入院為例，中國每100人有14.9名病人，西歐及北美分別為10.4及12.8名病人。林逸賢醫生相信這與兩地之間的醫療科技及發展有別有關。新一代心臟衰竭藥物可助「重塑心肌」合併沙庫必曲/纈沙坦兩種藥物的ARNI（血管緊張素受體—腦啡肽酶抑制劑），有研究團隊追蹤醫管局3,237名分別獲處方ARNI與傳統藥物依那普利的患者，以比較兩者用藥成效。林逸賢醫生說，結果發現，服用ARNI的患者在首日至近三年時間，總死亡率及心臟衰竭相關入院風險，均較依那普利低，可見成效理想，為心臟衰竭患者帶來治療希望。