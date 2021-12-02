港大研兩患者發現 打復必泰可遏Omicron病情

本港昨錄得第四宗變種新冠病毒Omicron輸入個案，香港面對的風險有增無減。港大研究發現，頭兩宗Omicron輸入患者都打了mRNA疫苗（如復必泰），體內抗體上升至少十倍，病徵十分輕微，顯示mRNA疫苗遇上Omicron，發揮一定保護力，呼籲市民盡快接種。港大微生物學系客座教授袁國勇公佈，團隊成功在Omicron標本中分離出病毒株，為亞洲首例，將培植更多樣本，研究本港曾染病或接種不同疫苗者的中和抗體，是否足以中和Omicron，並研究Omicron的傳播力、毒性等，時間或以月甚至年計。分離病毒株 助研發疫苗團隊正與內地藥廠協商，協助盡早生產針對Omicron的滅活疫苗。港大微生物學系教授陳鴻霖補充，港大會將Omicron整合在正在研發的噴鼻新冠疫苗，令噴鼻新冠疫苗面世後能對抗Omicron。對有藥廠稱可於三個月內研製出針對Omicron的疫苗，袁指任何疫苗包括滅活疫苗，都有機會於三個月內研發針對Omicron的配方，因此目前可利用免疫橋接技術研發疫苗，比傳統臨牀研究更快，如果中和抗體夠高，就可獲世衞承認。抗體水平增逾10倍袁提及，雖然未完全掌握Omicron特性，但本港首兩名Omicron患者都在半年內完成接種mRNA疫苗，兩人的病徵輕微，抗體水平於數日內上升至少十倍，可見現有mRNA疫苗對Omicron仍有一定保護，沒有出現嚴重併發症。被問及Omicron進入本港社區的風險，袁稱，本港防疫工作做得好好，過去五個月基本清零，認為外防輸入措施有效，但強調「久守必失」，若本港的疫苗接種率未達至接近百分百，病毒仍有機會在社區傳播，尤其本港邊境控制不可能永遠如此嚴格。他表示，外國經驗顯示新冠疫苗即使去到八成半人口接種，疫情爆發仍難受控，他認為始終要再提高接種率，尤其已接種兩劑科興疫苗的人士一定要打第三針，且第三針最好接種能針對Omicron變種病毒的疫苗。