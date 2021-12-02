﻿Omicron患者病情輕微﻿﻿ 德專家形容是聖誕禮物﻿

變種新冠病毒Omicron蔓延各地之際，有德國公共衞生專家指，Omicron的突變令其傳染力更強，但受感染者的嚴重程度則降低，顯示Omicron與大多數呼吸道病毒的進化方式一致，形容是全球的「聖誕禮物」，人們只要做好防疫，新冠疫情或比預期更早結束。德國社民黨議員、科隆大學健康經濟學及流行病學教授勞德巴赫（Karl Lauterbach）表示，變種新冠病毒Omicron單是刺突蛋白上就出現了三十二種突變，是Delta變異株的兩倍之多，這代表能夠加強其感染能力，但會降低受感染者的嚴重程度。Omicron跟大多數呼吸道病毒的進化方式一致。他續指，若果Omicron引發的症狀比較輕，那就是積極的信號，只要做好防疫，有可能讓疫情比預期的更早結束。他更形容這是全球的「聖誕禮物」。此前，南非有報告指出，Omicron的症狀比過去所有的變種病毒株都輕微。南非確診患者都沒有住院，也沒有死亡個案，他們在倦怠、頭痛和肌肉痠痛等症狀消失後，數日內康復。歐洲疾控中心亦表示，Omicron患者集中在年輕組群，多數徵狀輕微或無徵狀，至今未有重症或死亡病例。袁國勇：不宜過份樂觀港大客座教授袁國勇則認為，對Omicron出現，不宜過份樂觀，「唔係（病毒）毒性弱就唔洗咁緊張」，暫時仍未知道Omicron對長者及長期病患者的毒性有多強，所謂病情輕微個案都已打了針，「你無打疫苗，（病情）輕唔輕微我唔知。」他指：「就算唔係Omicron，亦會有另外一隻（病毒）嘅啫」，呼籲公眾盡早接種新冠疫苗。