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港第四名Omicron患者 累20機場員工檢疫

2021-12-02 列印
港第四名Omicron患者 累20機場員工檢疫
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　　本港發現第四宗變種新冠病毒Omicron的輸入個案，患者為一名三十八歲男子，他於上月十五日從巴布亞新幾內亞前往尼日利亞，上周三從卡塔爾抵港等候轉機，因其簽證相關問題，須在機場限制區逗留，並於上周六在機場禁區內接受離境前檢測，結果呈陽性。據悉，約二十名機場職員被列為密切接觸者，須到檢疫中心隔離。

　　這名病人並沒有接種新冠疫苗，受感染後並無出現病徵，入院後抗體檢測呈陽性，三次病毒檢測CT值為三十至三十六，即病毒量低。他在香港機場逗留期間曾到訪的地方，已於本周一納入強制檢測公告。



　　另外，本港昨天新增三宗輸入個案，當中一人帶有L452R變異病毒株。患者分別從巴基斯坦、西班牙和菲律賓抵港，包括一名外傭。另外，英國航空停飛往返香港航班的安排，延至本周六。

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