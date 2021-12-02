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內蒙增91本地個案 衞健委：疫情嚴峻

2021-12-02 列印
　　內地前天新增九十一宗本地新冠肺炎個案，均來自內蒙古呼倫貝爾市。呼倫貝爾滿洲里市表示，初步分析今波疫情是由於入境貨物攜帶病毒，通過人傳人、物傳人方式導致疫情傳播擴散，多區已經調整為中風險地區。內蒙古衞健委主任許宏智認為，當地疫情較為嚴峻，預料確診患者數量還會增加。

　　為有效阻斷境外疫情通過進口貨物傳播，滿洲里鐵路口岸昨天起暫停進口非集裝箱包含木材、煤炭、礦粉、化肥、紙漿、非金礦、農副產品及其他品類需要人工裝卸的貨物。內蒙古二連浩特市及黑龍江綏芬河市，兩個早前曾出現疫情的口岸城市，近日亦實施相似的管控措施。



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