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誤發檢測短訊 華大基因向受影響市民致歉

2021-12-02 列印
　　政府檢測服務承辦商華大基因再出事故！衞生署昨晚宣佈，署方前晚接獲華大基因呈報，因上載檢測結果時出現技術錯誤，導致曾於今年三月採集樣本進行病毒檢測並已獲陰性結果的市民，於周日再次接獲該次陰性檢測結果的通知短訊，涉及二百一十六位市民，當中不涉及陽性個案。

　　署方指華大基因經了解，負責的人員於上月二十八日，錯誤上傳該批舊的陰性檢測結果至衞生署的相關資訊系統，以致系統根據既有設定，自動向該批市民發放載有其三月二十日的檢測結果及檢測樣本瓶編號的短訊。華大基因已通知受影響的市民有關事件並致歉。



　　政府已責成承辦商跟進，特別是審視有關輸入及上載結果的工作流程，防止再發生類似情況。

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