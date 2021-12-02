﻿工展會下周六回歸﻿ ﻿推400項「破抵價」優惠﻿

疫情緩和，闊別一年的工展會下周六起至明年一月三日重返維園，共有逾八百三十個攤位，線上線下推出四百多項「破抵價」購物優惠，包括「五元極品鮑魚」等筍貨。今屆入場門券亦下調至每張八元，已打兩針疫苗的市民，亦可於每天下午六時後免費入場。去年因疫情而停辦的工展會，今年以線上及線下形式回歸。「第五十五屆工展會」將於下周六到明年一月三日在維園舉行，場內設八百三十個攤位，分佈於九個主題展區，包括美容及保健產品、服飾精品等。大會聯同各參展商推出四百多項「破抵價」購物優惠，包括大量低至一折的產品。送總值400萬元禮品大會亦推出「工展五十五·驚喜五重奏」，送總值四百萬元禮品，包括首一千五百五十五名網上登記的市民，只須符合以下其中一個條件，包括今年五十五歲、生日為五月五日或身份證號碼有兩個相連的五字，即可獲贈二百五十五元禮品福袋等。大會在展期間亦推出「工展會App」，提供展會資訊、購物優惠和抽獎活動。首三萬名登記為會員者獲免費入場。而工展會的招牌活動「工展小姐選舉」亦重返維園，九名佳麗將於展會期間比併。已打針下午六時後免費進場主辦單位指，今年門票為八元，而身高一米或以下小童、長者及殘疾人士均可免費入場，同時，已打兩針者可於每天下午六時後免費進場。為減低疫情擴散，現場不設現金售票，只可用八達通付費，入場者須掃「安心出行」及量體溫，並不設試食。廠商會會長史立德指，大部份參展商會提供電子支付方式，讓市民趕搭尾班車用消費券「掃平貨」。