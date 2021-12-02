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警隊17部門獲發短期津貼

2021-12-02 列印
警隊17部門獲發短期津貼
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　　有報道引述警方的內部通告指，今年首次設十七項短期職務津貼，為特種部隊如特別任務連、反恐特勤隊及部份兼任職務隊伍如傳媒聯絡隊等人員，提供介乎九百五十八元至一千六百七十六元補貼。

　　報道提及，警隊即日起為十七個部門職位設津貼，為期一年，包括特種部隊如反恐特勤隊、特別任務連，一些專業系統部門如高空行動、雜項隊的死因調查組等，以及十隊兼任性質職務隊，如談判組、傳媒聯絡隊等，人員須是已完成訓練並在該月有執行相關職務，按工作性質計算津貼金額，介乎第一級薪點的百分之四至七，按月申領。



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