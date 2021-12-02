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日報新聞 > 港聞

美股中段升381點

2021-12-02 列印
　　雖然變種疫情肆虐，以及聯儲局有機會提早收水，但市場逐漸消化不利因素，外圍股市昨晚反彈。杜指中段報三四八六四點，升三百八十一點；納指則報一五七三四點，升一百九十六點。滙控美國預託證券價格見四十四點二九港元，升零點七九港元；騰訊則見四百七十一點三港元，升二點五港元。



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