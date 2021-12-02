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尖沙咀鐘樓 百年鐘聲再響起

2021-12-02 列印
　　充滿殖民地色彩的尖沙咀鐘樓，自一九五○年停止運作後至今逾七十年。為慶祝銅鐘運作百周年，鐘聲將於本月九日再次響起，市民若想聽到久違的鐘聲，記得要留意！尖沙咀鐘樓又稱「前九廣鐵路鐘樓」於一九一五年建成，並於一九二一年安裝時鐘和銅鐘，開始報時，惟至五○年時由於鐘的運行與鐘聲不一致，才停止鳴鐘。

  適逢今年是首次鳴鐘百周年，康文署安排鐘樓於十二月九日下午六時，再次響起鐘聲。同時為慶祝銅鐘運作百周年，香港文化中心將會推出一連串活動，其中「百載鐘鳴 時間共鳴」展覽將會於本月十日至二十四日在香港文化中心大堂展覽場地舉行，讓市民可透過歷史、建築等方面理解鐘樓不同的面貌。



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