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牌照處要求掃「安心」 訪客發難「撼頭埋牆」

2021-12-02 列印
■市民進入政府大樓須掃「安心出行」。網上圖片
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　　市民進入政府大樓、辦公處所、醫院及公營街市等處所都須掃「安心出行」，不少長者、殘疾人士等都叫苦。近日網傳有市民到牌照事務處交文件，被告知要掃「安心出行」，不料他聽後突然發難更「撼頭埋牆」，連牆身都留有血印，發文者更形容為首宗「安心出行」流血事件。民政事務總署則指不會評論個別個案。

　　近日在社交群組流傳的流血事件，指該市民周一位於太古城中心的牌照事務處交文件，職員告知他一定要掃「安心出行」方肯接收文件，該訪客聽後發難又不停尖叫，更「撼頭埋牆」，幸好有辦公室職員即時安撫，據悉最後該名市民獲指示毋須掃「安心出行」才平息事件，該名市民離開時，額頭亦繼續流血。



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