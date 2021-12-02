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日報新聞 > 港聞

打第三劑疫苗 六旬漢疑被連拮兩針

2021-12-02 列印
　　一名六旬男子於上月十一日，在天水圍天暉路體育館社區疫苗接種中心，接種第三劑科興疫苗，懷疑有醫護人員重複注射兩次針劑，他事後向當局投訴。衛生署證實有接獲通報，並指當事人已即時向當值醫生查詢，當值醫生也就事件向事主作出解釋。

　　署方又指，已向接種中心作進一步了解及跟進，按機制調查負責營運的醫療機構，並向所有營辦商發出指引，詳述有關計劃的內容和接種安排等，也要求營運商即時匯報任何疫苗有關事件。



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