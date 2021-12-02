公屋聯會昨公佈分析報告，指在十一個居屋屋苑中，轉售單位達一百六十七間，所有單位的平均溢價約為百分之一百零一點八，即平均賺一倍，總幹事招國偉指資助房屋已淪為炒賣工具，建議政府及房委會應進一步考慮收緊轉售限制。房屋署發言人表示，房委會在二○一八年通過收緊在一九年或以後推出的資助出售單位的轉讓限制，會留意情況適時檢討。研究根據房委會於網站所公佈的居屋第二市場的成交記錄，以及多間地產代理公司於網上公佈的數據，就有關的單位成交價比對於該單位原有定價，分析單位溢價情況。截至今年九月，參考的居屋屋苑包括宏富苑、青俊苑、尚翠苑、美盈苑、美柏苑、嘉順苑、屏欣苑、彩興苑、銀河苑、啟朗苑及凱樂苑，共一百六十七個轉售單位。倡設「綠色居所第二市場」在十一個屋苑中，有五個屋苑單位轉售後的溢價較原有定價超過一倍，而有三個屋苑的轉售單位溢價也接近九成，所有單位的平均溢價約為百分之一百零一點八，即在居屋第二市場轉售單位的平均溢價約為一倍。至於綠表置居單位，參考景泰苑及麗翠苑兩個屋苑，合共四十一間單位轉售的資料，平均溢價大約為百分之一百零六點三，即在兩期綠表置居計劃中，在居屋第二市場轉售單位的平均溢價約為一倍。根據居屋及綠表置居單位面積的大小分析，隨著單位面積的遞增，雖然溢價百分比有下跌，但平均溢價的實際金額增加。該會建議收緊轉售限制，建議可考慮延長現時首兩年內不高於原價轉售的限制，增至五年，以減低在短期內出售單位圖利情況。該會又指，政府可把資助出售房屋的市場與私人樓宇市場作適當的分隔，形成「綠色居所第二市場」，居屋、綠置居僅限於符合指定資格如綠表、白表人士購買單位。