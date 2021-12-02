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九華徑燒烤場負責人囚四周緩刑

2021-12-02 列印
　　美孚九華徑舊村兩所經營多年的無牌燒烤場，上月十九日被食環署及警方掃場兼拉人，兩個場地的負責人昨承認無牌經營食肆罪，暫委裁判官黃子豪指涉案場所過往均有多次遭檢控的記錄，認為罰款不足以反映罪責，判兩人入獄四星期，緩刑兩年，另各罰款四萬元。

　　另一方面，九華徑新村五間寮屋收到發展商遠東旗下公司發出的原訴傳票，指寮屋居民未經同意或許可佔用該地段，要求收回土地管有權。數名居民昨日到區院應訊，多人表示不知為何突然遭收地，有人聞成被告敗訴須支付堂費遂放棄抗辯，司法常務官雷健文終頒下空置管有權令，居民須於指定日子前遷離。



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