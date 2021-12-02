一對夫婦當晚在屯門兆康站附近的士站，疑因泊車問題，與客貨車男司機初則口角，繼而動武。其中一名五十五歲司機頭部受傷昏迷倒地，送往屯門醫院搶救無效不治。夫婦兩人被控誤殺罪，昨日於屯門裁判法院提堂。報稱退休人士的五十七歲鄺姓男被告及報稱警署洗衣房主管的五十八歲李姓女被告，暫時毋須答辯，以待警方進一步調查，包括檢視證物及等候驗屍報告。案件押後至明年一月二十六日再訊，男被告保釋被拒，其妻則准以現金和人事擔保共二十萬元保釋。
泊車位爭執誤殺案 男被告保釋被拒
一對夫婦當晚在屯門兆康站附近的士站，疑因泊車問題，與客貨車男司機初則口角，繼而動武。其中一名五十五歲司機頭部受傷昏迷倒地，送往屯門醫院搶救無效不治。夫婦兩人被控誤殺罪，昨日於屯門裁判法院提堂。報稱退休人士的五十七歲鄺姓男被告及報稱警署洗衣房主管的五十八歲李姓女被告，暫時毋須答辯，以待警方進一步調查，包括檢視證物及等候驗屍報告。案件押後至明年一月二十六日再訊，男被告保釋被拒，其妻則准以現金和人事擔保共二十萬元保釋。
港大研兩患者發現 打復必泰可遏Omicron病情
本港昨錄得第四宗變種新冠病毒Omicron輸入個案，香港面對的風險有增無減。港大研究發現，頭兩宗Omicron輸入患者都打了mRNA疫苗（如復必泰），體內抗體上升至少十倍，病徵十分輕微，顯示mRNA疫...
2021-12-02
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哭訴被男友虐待經過 台民進黨女神：他連母親也打
「港湖女神」台灣民進黨立委高嘉瑜昨日開記者會還原被男友林秉樞施暴經過，期間數度落淚指，被林從晚上打到凌晨，當時她「感覺自己快死了」。新北警方調查後，昨日凌晨已將林秉樞拘捕，他坦承施暴，但否認限制自由。...
2021-12-02
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全球首個 美科學家團隊創造 「活體機械人」學會自我繁殖
美國科學家團隊去年通過提取非洲爪蟾的幹細胞，創造出史上首個「活體機械人」Xenobots。現時更震驚地發現，它能以一種全新的生物繁殖方式，進行自我繁殖。 根據《美國科學院院報》（PNAS）上由美國佛蒙...
2021-12-02
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換樓客1938萬 購Y.I低層戶
豪宅紛錄成交個案，中原高級分區聯席董事李穎倫指，大坑道10號Y.I低層B室，面積825方呎，三房一套另設工人房間隔，以1938萬元獲換樓客承接，呎價約23491元。原業主於18年以1980萬元購入，因打算賣樓移民離港，持貨三年SSD期剛屆滿沽貨，帳面蝕讓約42萬元，貶值2.1%。 賽西湖大廈2400萬沽 中原分行經理白志華表示，西半山賓士花園中低層A室，面積512方呎，兩房間隔，以1000萬元易手，呎價19531元，買家為同區分支庭。原業主18年以870萬元購入，帳面獲利130萬元，升值15%。 中原高級資深分區聯席董事林志達指，北角賽西湖大廈7座低層B室，面積1090方呎...
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Omicron全球擴散 杜指僅升9點 加州「失守」 美股急升驟回
雖然變種疫情肆虐，以及聯儲局有機會提早收水，但市場已逐漸消化不利因素，再加上職位數據理想，外圍股市昨晚反彈。杜指早段升253點，至34737點，升幅為0.7%。標普指數升1%，至4612點，納指早段升...
2021-12-02
- 變種病毒惹恐慌 杜指曾插逾千點
- 美團盈轉虧 上季勁蝕99.9億
- 多名官員偏鷹 認通脹超預期 儲局考慮加快收水 或提前加息
- 梁鳳儀：內房違約風險可控
- 佳兆業等售啟德地 新世界遠展79億買入 佳兆業（1638）改善流動性措施見曙光，將合資持有的本港啟德4B區4號住宅項目出售予新世界（017）及遠東發展（035）合營的財團，作價79.48億元，當中須扣除未償還融資30.52億元及待售貸款12.32億元。有關項目建築面積達57.5萬方呎，即平均呎價13830元，分析認為，考慮現時施工進度及套現因素，有關交易合理。
- 研究倡港發展人幣國際化
- 英皇集團中期賺2.33億
- 內地業務盈轉虧 維他奶少賺95%
- 中教：招生每年維持10%增長
- 助中企與外資合作 歐達禮：港地位難取代
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辛祖遲來的伯樂 我要做主角
查頓辛祖過去一年半遇上人生低谷，去夏轉投曼聯不成一度意志消沉，今季如願入魔卻因為與回歸的C朗拿度踢法格格不入而備受冷落。幸好這名廿一歲新星捱過黑暗期後，連續兩仗各賽事有士哥，還遇上四年前已賞識自己的新任紅魔看守領隊蘭歷克，今晚英超主場鬥阿仙奴，此子勢被伯樂打造成進攻核心。（Now611、621台周五凌晨4:15直播） 蘭歷克周一確定成為曼聯看守領隊，但他因為過去五年執教時間不足，未能達到英格蘭足總的要求，無法自動取得工作證，需要通過後者的三人獨立調查小組審核，預計到本月十二日作客對諾域治的英超，方可首次領軍。紅魔周二在聲明中表示：「球會正為蘭歷克辦理工作簽證，今場對...
2021-12-02
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口腔護理｜加強潔護口腔固齒 預防牙周病及口腔癌
口腔問題以蛀牙或牙周病最為普遍，兩者均可令人有口氣，甚至牙齒脫落。牙齒清潔不當，或因修補牙齒的填補物崩缺，令牙菌膜積聚，當牙菌膜內的細菌利用食物中的糖分產生酸素，便會令琺琅質及礦物質流失，引發蛀牙。另...
2021-11-30
- 聖誕節｜聖誕送首飾唔想送錯 先要睇清楚女仔style
- 綠色時尚｜Pangaia環保服主打活潑色彩 塑造休閒節日造型
- 金鐘搵食｜citysuper港鐵站新便利店 搜羅優質方便美食
- HL抵｜太子12間食肆人均消費滿$100 2小時暢飲醇滑嘉士伯
- 罕見癌症｜LV設計師Virgil Abloh離世 關注心臟血管肉瘤
- 經典FPS新作｜Battlefield 2042跨時空激戰 新模式玩家DIY
- 春光乍洩｜經典電影4K版上映 主題展覽由王家衛導演原聲導航
- Virgil Abloh｜LV及Off-White天才設計師離逝
- 大腸癌｜50歲起定期篩查 小心誤把腸癌當痔瘡
- 星座運程｜雙魚座經一事長一智 失敗帶來珍貴經驗
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女友取消追蹤兼刪走合照 Jer否認甩拖：只是普通鬧交
MIRROR成員柳應廷（Jer）在2018年參加《全民造星》時，已承認名草有主，有位感情穩定的女朋友Kelly。雖然Jer近年愈來愈紅，工作忙碌，但一有時間依然抽空陪女友，今年7月便被本報目睹兩人鬧市...
2021-12-02
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社論——善用港康碼 利兩地抗疫又護己
內地和本港的新冠疫情持續緩和，各界要求通關呼聲有增無減，兩地專家正積極籌備所需安排，其中一項重要的工作，是設立港康碼，讓日後過關的港人使用，以對接內地的健康碼。由於個人資料不會分享至與防疫無關的用途，港人可以放心，應善用港康碼，視為抗疫之寶，既保障自己減少受感染，也保護其他人。 一般預料，當局日內公佈港康碼，向公眾講解如何下載及使用，當中包括可自行決定是否更新「安心出行」應用程式，以啟動新功能，將在香港的出行記錄上載至港康碼。至於不需要通關的市民，可選擇不下載港康碼及不更新「安心出行」。據悉，登記港康碼須提供多項個人資料，包括姓名、身份證及回鄉證號碼、住址證明、檢測結果，亦...
2021-12-02
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順理成章——勁搏落敗騎者有責
剛周日莫雷拉得三冠兩亞，而潘頓則取兩冠四亞，二人在騎師王同樣得四十八分，但前者因頭馬較多而封王。論當天二人在陣中的演出，基本上潘頓一如近期般非常穩定，反而莫雷拉策騎「勁搏」的一場又惹來不少非議。 在這場一班賽事中，「勁搏」被捧成二點二倍的大熱門，可見備受注目，然而一匹本可穩勝的馬，卻因為鞍上人取位失誤，遇到困阻而飲恨。 當看到「勁搏」受阻後在一個看似連一位也不保的情況下，竟然可以只在鞍上人手足推送下追回來得亞，便知道馬兒其時是充滿能量，連旁觀者看馬兒走勢也可知的事，鞍上人莫雷拉應比任何人更清楚，然而他卻選擇欲節省腳程的方式取位，此舉是否明智，大家不妨看看同日他如何策騎「醉眼...
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