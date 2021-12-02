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泊車位爭執誤殺案 男被告保釋被拒

2021-12-02 列印
　　一名五十五歲客貨車男司機於周日（二十八日）疑在泊車位爭執期間身亡，涉嫌施襲的私家車夫婦被控誤殺罪，昨日提堂，案件押後至明年再訊，男被告保釋被拒。

　　一對夫婦當晚在屯門兆康站附近的士站，疑因泊車問題，與客貨車男司機初則口角，繼而動武。其中一名五十五歲司機頭部受傷昏迷倒地，送往屯門醫院搶救無效不治。夫婦兩人被控誤殺罪，昨日於屯門裁判法院提堂。報稱退休人士的五十七歲鄺姓男被告及報稱警署洗衣房主管的五十八歲李姓女被告，暫時毋須答辯，以待警方進一步調查，包括檢視證物及等候驗屍報告。案件押後至明年一月二十六日再訊，男被告保釋被拒，其妻則准以現金和人事擔保共二十萬元保釋。



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