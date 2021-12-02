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上學年退學人數驟升1.7倍

2021-12-02 列印
　　中學校長會及中大香港學生能力國際評估中心在九月至十月期間，訪問一百四十名中學校長，發現上個學年共有四千四百六十名學生退學，平均每校三十二人，較再之前一個學年共二千七百人驟升一點七倍。至於受訪學校教師離職人數達九百八十七人，平均每所學校有七點一名教師離職，亦是較再之前一學年的四百九十八人，上升接近一倍。

　　調查指，上個學年受訪學校離職教師當中，有一半人有十年以上教學經驗；大部份學校相信這趨勢會持續甚至惡化。研究團隊關注教師離職會令學校青黃不接，影響教育質素，並憂慮剩下的老師工作壓力倍增，建議可善用契機進一步減少每班人數，確保每位學生獲得充足照顧。



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