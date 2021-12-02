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林鄭：完善選舉制 令香港撥亂反正

2021-12-02 列印
■林鄭一行到訪武漢大學。
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　　特首林鄭月娥昨日繼續湖北省武漢訪問行程，傍晚返港。她昨早先參觀湖北省碳排放權交易中心，了解碳市場交易、低碳經濟等相關政策，她指會與港交所研究相關領域工作；並到訪武漢大學與師生交流，向學生介紹特區政府推行的多項輸入人才計劃，歡迎內地學生來港進修、工作。她總結武漢行程時表示，充份感受到武漢在疫情後「浴火重生」、朝氣蓬勃、生機處處。

　　林鄭月娥在接受當地電視台專訪時，被問到任期內最大的心願時表示，能助香港回到「一國兩制」正軌，覺得非常心滿意足，指回歸以來，香港在貫徹落實「一國兩制」，有做得不夠好的地方，修例風波引起的混亂只是其中最激烈的例子。中央制定香港國安法和完善選舉制度，過程很痛苦，但亦是必須，可令香港撥亂反正。



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