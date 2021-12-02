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國家隊健兒大匯演周六舉行 康文署提醒市民遵守「場地規則」

2021-12-02 列印
　　二十九名東京奧運的國家隊運動員代表團，將於本周五起訪港三日，其中更會在本周六出席運動示範及大匯演，五千三百張門票已全部售罄。康文署提醒進場市民要遵守「場地規則」，否則可被拒進場或被要求離場，規則包括不得妨礙活動順利舉行或騷擾他人，如不可叫囂、示威或投擲物件等，觀眾亦不可在場內展示任何帶有政治成份的物品，如服飾、橫額、海報、標語、傳單或宣傳品。

　　康文署提醒市民，活動當日場內不設取票服務，持票人士進場前須接受保安檢查，並出示身份證明文件、量度體溫及掃描「安心出行」場所二維碼等，市民應預留足夠時間到達場地。



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