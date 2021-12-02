  • 2021年12月2日 星期四
  • 20º
  • 39%
熱門： Omicron病毒洗米華立會選舉通關疫苗護照

日報新聞 > 港聞

中電餐飲營商日 太陽能外賣餐車曝光

2021-12-02 列印
■創新科技署署長潘婷婷（左二）昨在中華電力總裁蔣東強（左一）陪同下，參觀「中電餐飲營商日」展覽。搞掂。搞掂。
Previous Next

　　疫情下愈來愈多人轉用網上平台或手機app訂餐，外賣市場競爭激烈。創新科技署署長潘婷婷昨在中華電力總裁蔣東強陪同下，參觀「中電餐飲營商日」展覽，了解最新的餐飲科技產品和能源管理方案。

　　一連三日的「中電餐飲營商日」展覽開放予業界參觀，並邀得多間初創公司、科技產品和服務供應商，展示最新的智能科技產品及設備。中電更為客戶提供支援，包括提供免費的「能源審核服務」，找出節能空間，並提供不同資助添置節能設備，支援餐飲業界實踐低碳轉型。潘婷婷對一部太陽能外賣速遞餐車感興趣，外賣速遞服務一般不支援跨區點餐，又不覆蓋偏遠地區，這部餐車正好派上用場。由於車頂裝有太陽能板，並配備電池儲存太陽能產生的電力，在停車熄匙等候食客取餐時，車上的恆溫食物儲存格仍可繼續運作。潘署長更即場用手機落單，再於車上領取菠蘿包和蛋撻。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd