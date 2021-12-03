疑廣告箱部件移位導致碰撞 港鐵甩車門乘客驚嚇

港鐵昨傍晚發生罕見車門甩脫事故，一列車駛入銅鑼灣站時，疑隧道內廣告箱部件移位，車門被碰甩並跌在路軌上。目擊者稱，事發時聽到「轟隆」聲響，之後車門「消失了」，幸而門旁沒有乘客，不然後果堪虞。港島線服務一度中斷，由於正值放工時間，各站逼滿人。港鐵為事件致歉，即時加固沿路廣告箱部件，並深入調查事故起因。港鐵表示，事發於昨日傍晚六時前，一列往堅尼地城方向，慢駛入銅鑼灣站的列車，第一卡列車觸及一個廣告箱移位的部件，導致一對車門脫落，事件中沒有人受傷，車長即時停車，兩至三分鐘內安排車廂內乘客離開。據網上片段顯示，列車面向隧道廣告燈箱一邊，車門甩落，玻璃碎滿地，路線板鬆脫，廣告箱亦損毁。港鐵工程人員到場處理，將脫落車門從路軌搬回車廂內。有目擊者表示，事發時正坐在列車內，到站聽到「轟隆」聲，其後列車停下，車門「消失了」，不少乘客受驚呼叫。受事故影響，來往灣仔至鰂魚涌站列車服務一度暫停，其後往堅尼地城至灣仔站，以及鰂魚涌來往柴灣站，維持四分鐘一班車，港鐵即時安排九十部免費接駁巴士來往灣仔至鰂魚涌站。經約兩小時修復後，約晚上八時將涉事列車駛走，八時五十分恢復列車服務。事發時不少人趕回家，無奈轉乘路面交通工具。銅鑼灣站外人流擠得水洩不通；金鐘政府總部對出巴士站亦有大批市民輪候巴士；在莊士敦道的電車站，亦人頭湧湧。新巴城巴表示，因應港鐵港島線服務受阻，即時加開班次疏導市民。港鐵強調，已加固鐵路沿線廣告箱的部件，亦會化驗涉事車門及廣告部件等，深入調查事故起因。事發後，列車會慢速駛入銅鑼灣站，港鐵向受影響乘客致歉。