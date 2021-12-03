本港與內地籌備免檢疫通關，進入最後階段，市民須先熟習通關必備的「香港健康碼」，由下周五早上九時起，當局將開放網上申請系統，讓市民實名註冊「港康碼」帳戶，須上載身份證、住址、健康狀況等資料；同日「安心出行」會更新，讓市民自行上載過去二十一日的出行記錄。系統會根據相關資料，將「港康碼」分為紅、黃、綠三色，只有綠碼能轉換「粵康碼」並免檢疫過關北上。創科局局長薛永恒指，內地與香港免檢疫通關在即，政府率先推「港康碼」，讓市民熟習，為日後通關做準備。本月十日早上九時起，政府開放網上系統，讓市民申請「港康碼」帳戶，市民須用實名制登記，上載身份證、住址、電話號碼、疫苗接種記錄等個人資料，並申報健康狀況。同日，政府推出「安心出行」3.0版本，讓市民自行將過去二十一日出行記錄上載「港康碼」系統。系統會二十四小時開放登記，但薛強調，登記的先後次序與初期通關配額無關，呼籲市民毋須急於登記。日後兩地免檢疫通關後，市民須憑「港康碼」轉換「粵康碼」過關。但薛沒透露「轉碼」詳情，只強調兩地正積極籌備，日後再作公佈。須自行上載21日「安心」記錄副資訊科技總監黃志光續指，系統會根據出行記錄、住址等資料，將「港康碼」分為紅、黃、綠三色，其中紅碼代表確診者、疑似確診者、密切接觸者、其家居接觸者，出院未滿十四日確診者、正接受強制檢疫人士、或者自行申報過去十四日有症狀的人士；黃碼代表過去二十一天曾到訪高風險地點人士，或者抵港後未滿二十一日的豁免檢疫人士，但不包括經「來港易」、「回港易」入境人士；其他人士則屬綠碼，只有綠碼人士可將當日有效的「港康碼」轉成「粵康碼」，免檢疫過關內地。