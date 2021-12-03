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當局送手機予弱勢社群

2021-12-03 列印
　　對部份人士如長者及視障人士使用智能手機有不便，薛永恒表示，明白有部份人上網申請「港康碼」面臨困難，政府日後會派外展隊，在街站、港鐵站等地協助有需要人士。

　　同時，政府亦主動接觸電訊業界及慈善機構，向有需要人士送贈智能手機及數據卡，方便他們使用「安心出行」。



凸字膠套助視障人士搵安心碼

　　此外，政府亦會向特定處所派發凸字膠套，幫助視障人士識別「安心出行」二維碼的位置。

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