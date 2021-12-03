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日解禁入境航班 滿足國人回國要求

2021-12-03 列印
　　美國、法國及阿聯酋分別錄得首宗變種新冠病毒Omicron確診個案。日本政府日前公佈暫停所有入境航班一個月，但事隔一天後取消有關禁令，要求航空公司滿足日本人回國的需求。同時，日本冰聯宣佈受Omicron影響，取消原定本月九至十一日，在大阪舉行的花樣滑冰大獎賽總決賽。

　　因應歐盟多個成員國的疫情反彈，及相繼錄得Omicron個案，歐盟主席馮德萊恩表示，在歐盟內鼓勵考慮強制接種疫苗是合適並可理解。



　　另外，內地前天新增五十三宗本地確診個案，均來自內蒙古呼倫貝爾滿州里市。

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