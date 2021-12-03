﻿留港考取法國政府認可烹飪文憑 畢業生雙線發展新出路

以往有志投身法國廚師行列的人，或對烹飪有興趣者，都會隻身飛到外地深造，但疫情各國封關，計劃被迫擱置。其實留在香港亦可追逐廚師夢，報讀煤氣烹飪中心與Disciples Escoffier合辦的法國藝術烹飪文憑課程，全程於本地上課，只要修畢課程並通過考試，便可獲得由法國政府認可，教育部頒發的「法國糕餅藝術文憑課程」，擁有於法國開設餐廳及當執業廚師的專業資格。這一點就吸引了Joey及Parko，修畢後Joey不但增加了開拓與飲食相關工作；Parko更展開社交媒體頻道，將興趣變成事業，實行雙線發展。
學習法廚一絲不苟的精神
舞台劇演員及導演梁祖堯（Joey)是該課程其中一位畢業生，他自小跟外婆入廚，學習烹飪是他的興趣。早年機緣巧合下認識到煤氣公司開辦「法國烹飪藝術文憑課程」及「法國糕餅藝術文憑課程」，所以報讀。
他在兩個課程中經歷了高強度、密集的烹飪訓練，由擺盤、刀工、運用食材等，都一絲不苟，以達到法國廚藝的要求，也在逾1,000小時，經歷數次考試，亦參加了Best of the Best Cooking Contest。透過課程也擴闊了他對烹飪的眼界，增長餐飲知識，寫更多與飲食相關的書籍，及做飲食節目的機會。
另一位畢業生Parko，在科大企業管理工程碩士畢業後，現職廚櫃工程經理，一直對入廚很有興趣，知道「法國烹飪藝術文憑課程」及「法國糕餅藝術文憑課程」是可選擇平日或周末進行，能夠配合他的上班時間表，因此他便運用工餘時間進修法國廚藝，發展個人第二事業，現在的他已在網絡上開設社交媒體頻道做烹飪示範，雖然是初起步，但已擁有一班支持者。
米芝蓮星級大廚授課
專業訓練成就職業法廚
這課程最吸引同學的地方，除了在港修畢就可擁有法國政府認可證書外，為了令學生掌握法國美食的藝術，法國烹飪藝術文憑課程，由米芝蓮星級或國際知名大廚參與以英語授課，針對學員個人及全面性的培訓。除此之外，還需要在專業及設備完善的煤氣烹飪中心上課。畢業學員還有機會被Disciples Escoffier安排到米芝蓮星級餐廳實習，跟米芝蓮大廚近距離學習，學以致用。
「法國Disciples Escoffier專業烹飪文憑」課程簡介會
「法國烹飪藝術文憑」
內容：課程簡介、星級名廚導師示範及 問答環節
日期：2021年 12月13日（星期一）
時間：下午3:00-5:00 或 晚上7:00-9:00
地點：煤氣烹飪中心（銅鑼灣利舞臺9樓）
查詢或報名：2576 1535 / 6928 5359
（辦公時間：上午9時至晚上7時）
「法國糕餅藝術文憑」
內容：課程簡介、星級名廚導師示範及 問答環節
日期：2021年 12月15日（星期三）
時間：下午3:00-5:00 或 晚上7:00-9:00
地點：煤氣烹飪中心（銅鑼灣利舞臺9樓）
查詢或報名：2576 1535 / 9278 7367
（辦公時間：上午9時至晚上7時）
或發送電郵至towngas.cooking@towngas.com
（資料由煤氣烹飪中心提供）