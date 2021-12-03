﻿留港考取法國政府認可烹飪文憑 畢業生雙線發展新出路

現在入廚已不再單純為興趣，更足以創造另一番事業了。在港修讀煤氣烹飪中心聯同Disciples Escoffier法國廚師會開辦的烹飪文憑課程畢業生梁祖堯（Joey）及Parko正好是個例子，Joey由舞台劇演員，變身為飲食達人，與飲食相關的工作大增；碩士生Parko則由廚櫃工程經理開展網絡頻道，成為新晉網絡素人。以往有志投身法國廚師行列的人，或對烹飪有興趣者，都會隻身飛到外地深造，但疫情各國封關，計劃被迫擱置。其實留在香港亦可追逐廚師夢，報讀煤氣烹飪中心與Disciples Escoffier合辦的法國藝術烹飪文憑課程，全程於本地上課，只要修畢課程並通過考試，便可獲得由法國政府認可，教育部頒發的「法國糕餅藝術文憑課程」，擁有於法國開設餐廳及當執業廚師的專業資格。這一點就吸引了Joey及Parko，修畢後Joey不但增加了開拓與飲食相關工作；Parko更展開社交媒體頻道，將興趣變成事業，實行雙線發展。學習法廚一絲不苟的精神舞台劇演員及導演梁祖堯（Joey)是該課程其中一位畢業生，他自小跟外婆入廚，學習烹飪是他的興趣。早年機緣巧合下認識到煤氣公司開辦「法國烹飪藝術文憑課程」及「法國糕餅藝術文憑課程」，所以報讀。他在兩個課程中經歷了高強度、密集的烹飪訓練，由擺盤、刀工、運用食材等，都一絲不苟，以達到法國廚藝的要求，也在逾1,000小時，經歷數次考試，亦參加了Best of the Best Cooking Contest。透過課程也擴闊了他對烹飪的眼界，增長餐飲知識，寫更多與飲食相關的書籍，及做飲食節目的機會。另一位畢業生Parko，在科大企業管理工程碩士畢業後，現職廚櫃工程經理，一直對入廚很有興趣，知道「法國烹飪藝術文憑課程」及「法國糕餅藝術文憑課程」是可選擇平日或周末進行，能夠配合他的上班時間表，因此他便運用工餘時間進修法國廚藝，發展個人第二事業，現在的他已在網絡上開設社交媒體頻道做烹飪示範，雖然是初起步，但已擁有一班支持者。米芝蓮星級大廚授課專業訓練成就職業法廚這課程最吸引同學的地方，除了在港修畢就可擁有法國政府認可證書外，為了令學生掌握法國美食的藝術，法國烹飪藝術文憑課程，由米芝蓮星級或國際知名大廚參與以英語授課，針對學員個人及全面性的培訓。除此之外，還需要在專業及設備完善的煤氣烹飪中心上課。畢業學員還有機會被Disciples Escoffier安排到米芝蓮星級餐廳實習，跟米芝蓮大廚近距離學習，學以致用。「法國Disciples Escoffier專業烹飪文憑」課程簡介會「法國烹飪藝術文憑」內容：課程簡介、星級名廚導師示範及 問答環節日期：2021年 12月13日（星期一）時間：下午3:00-5:00 或 晚上7:00-9:00地點：煤氣烹飪中心（銅鑼灣利舞臺9樓）查詢或報名：2576 1535 / 6928 5359（辦公時間：上午9時至晚上7時）「法國糕餅藝術文憑」內容：課程簡介、星級名廚導師示範及 問答環節日期：2021年 12月15日（星期三）時間：下午3:00-5:00 或 晚上7:00-9:00地點：煤氣烹飪中心（銅鑼灣利舞臺9樓）查詢或報名：2576 1535 / 9278 7367（辦公時間：上午9時至晚上7時）或發送電郵至towngas.cooking@towngas.com（資料由煤氣烹飪中心提供）