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美股中段升465點

2021-12-03 列印
　　雖然Omicron變種病毒繼續擴散，但市場開始消化，美股三大指數昨晚個別發展。杜指中段報三四四八七點，升四百六十五點；納指則報一五二七五點，升二十一點。滙控美國預託證券價格見四十四點六八港元，升零點六八港元；騰訊則見四百六十八點七五港元，跌四點八五港元。



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