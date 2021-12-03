港單車女將李思穎盼與亞洲飛人交流

約三十名東京奧運中國健兒代表團，今起一連三日旋風式訪港，參與多場示範表演和交流活動等。香港單車女將李思穎昨點名欣賞一百米跑亞洲紀錄保持者，期待跟國家隊好手交流。事隔五年再有國家隊奧運英雄訪港，本港市民能一睹健兒風采之餘，港隊運動員也充滿期待。月前勇奪陝西全運公路單車女子個人賽金牌的李思穎更點名，冀跟一百米亞洲紀錄保持者蘇炳添近距離交流。蘇炳添於東奧男子一百米準決賽，跑出破亞洲紀錄的九秒八三爆冷勝出，成為三二年奧運的日本跑手吉岡隆德之後，第二位能躋身飛人決賽的亞洲人，最終得第六名也平了當年的最佳成績。李思穎直言：「因為蘇炳添是亞洲人的突破，自己也很仰慕他。若有機會交流，我希望跟他了解如何相信自己，成為一個成功的亞洲運動員。」東奧劍擊男子花劍個人賽金牌得主張家朗亦透露，明日將參與跟國家隊運動員的交流活動。他稱：「自己的主項劍種跟訪港的女子重劍個人賽金牌好手孫一文不同，若要場上切磋相信較難，但希望跟金牌選手互相交流，分享各自的比賽經歷。」來自十二個大項、二十九名國家隊運動員和三名教練今起訪港三日，除了蘇炳添和孫一文，還有乒乓球男單金牌得主馬龍、場地單車女子團體競速賽冠軍鍾天使等。代表團今在會展出席訪港歡迎晚宴，明早分途在伊利沙伯體育館及維多利亞公園游泳池作運動示範，下午轉往伊館參與奧運健兒大匯演，周日將在香港理工大學及香港體育學院出席交流活動，同日結束行程。