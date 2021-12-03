﻿設計先決｜DesignInspire 2021展現香港文化創意力量

城中「搜」字 細味舊香港文化
文字風景是城市生活的載體，昔日不少商店都會特意邀請文人墨客題字，再予工匠製作招牌，使這些招牌不單獨特和具藝術性，更呈現出昔日香港的風貌。一群藝術家於城市中搜羅各種字體和招牌，數碼化藉以保留這項別具香港特色的文化元素。
「監獄體」是以往香港道路路牌常見的字體，由在囚人士所製作，所以有「監獄體」這個名稱。由於當時路牌的中文字體沒有劃一標準，「監獄體」的字體筆劃兩端較寬闊，而且用上不少異體字，令其別樹一格，更是構成舊香港道路風貌的重要元素。近年「監獄體」已逐漸被電腦字體所取代，「監獄體」路牌愈來愈少見。由道路硏究社發起的「監獄體再現計劃」，將舊路牌字體紀錄及數碼化，更可讓觀眾重新認識舊香港。
另外在舊區看到的一些招牌、通花鐵閘，當中不少是「李漢港楷」字體。「李漢港楷」亦是一套饒有老香港味道的楷書字體，當中如「嚴禁吸煙」、「禁止標貼」等，相信都有見過。「李伯伯街頭書法復修計劃」把李漢先生的手稿字一筆一劃電腦化，希望將這套具有老香港味道的書法，以電腦字體的形式傳承下去。
解讀文字密碼 「城市詩意」
移居香港 12 年的法國攝影師 Romain Jacquet-Lagrèze 在香港進行攝景活動，深深被港式招牌字體的視覺魅力所吸引。他自行拍攝招牌字體，帶回家中讓太太協助翻譯，更逐漸學會解讀滿佈大街小巷的文字密碼。他儲下了大批這樣的文字照片，從而發展出「城市詩意」系列企劃，把現代的街道招牌不同字體與素材拼湊起來，形成獨特並具文化意識的作品。
禮物與天賦 gift330
新生精神康復會將復元人士的藝術帶進社區，透過 gift330 項目將復元人士的創作，以食、行、住為主題，設計一系列生活產品，讓他們的創意與社會連結起來。gift 除了解作禮物，亦可解作天賦才能，象徵每位復元人士所擁有的獨特能力；至於 330，則是「身、心、靈」的諧音，代表身心靈健康。gift330 的產品設計，融合日常生活和藝術，獨特的視覺元素，當產品轉到某個角度，就會看到畫作完美地合併起來，設計充滿了巧思。
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