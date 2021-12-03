﻿手腳痺痛要關注神經健康 維他命B維持神經膜功能

雙腳走路有點刺痛，以為是神經痛，沒想過是由糖尿病引致的神經病變。腦神經專科醫生黃家星教授表示，神經系統遍佈全身，如患者血糖長期偏高，便會引致周邊神經病變，令手指腳趾末梢出現針刺感或螞蟻咬的感覺，久而久之這些疼痛更會影響情緒和生活質素。隨着人口老化，現時香港榶尿病患者估計有8至10%接近70萬人，大部分以長者為主，因為65歲以上差不多有四分一人患有糖尿病。據中文大學醫學院兩年前就全港糖尿病的流行病學發表一項研究，指2002年至2015年間，發現40歲以下糖尿病新症，表示年輕人的病發率增加，有年輕化趨勢。高血糖導致周邊神經病變黃家星教授表示，糖尿病是本港主要的慢性疾病，引致的各種併發症會嚴重損害身體各部位，如腎衰竭和眼底出血。而較常見的併發症是周邊神經病變，當神經線長期受壓和勞損、或新陳代謝引致的疾病等，都會導致周邊神經線受損。周邊神經線連接大腦和肌肉、皮膚及伸延至手腳末梢，每條神經線都有髓鞘保護，當神經線受損，影響訊息傳遞及引致神經障礙如手腳麻庳、刺痛和疼痛等。黃教授指出，周邊神經病變的症狀是由腳趾刺痛開始，之後伸延至腳眼、小腿；而手指也開始麻庳、刺痛或疼痛等，病徵通常是左右對稱。至於哪類糖尿病人會出現周邊神經病變，可分為無法改變的因素，包括年齡、基因及糖尿病歷史；可改變的因素，包括控制糖尿病、避免出現慢性併發症如腎炎、腎衰竭、眼底出血和病變，以及戒煙等。黃教授續提到：「一般醫生會進行臨床檢查神經反射以測試感覺神經有沒有受損。其實神經病變與血管輸氧有關，當出現三高即血脂、血糖和血壓欠佳時，容易引致各種神經障礙。市民要預防糖尿病可以從飲食和生活做起，保持健康飲食及進行適當運動，緊記『食少啲、食好啲』的道理，避免出現中央肥胖及脂肪肝的問題，減少進食升糖指數高的食物，如汽水、西餅、蛋榚，並建議多進食紅米和糙米，減少患上糖尿病的風險。」吸收維他命B減少痺痛糖尿病人亦要建立健康的神經系統。研究指糖尿病患者體內的維他命B12有助損壞了的神經線復修。黃教授解釋：「有些糖尿病藥會引致身體缺少B12的吸收，患者多補充維他命B12及α-硫辛酸(alpha lipoic acid)，促進身體新陳代謝。臨床研究證實，α-硫辛酸是抗氧化的維他命，可減低周邊神經病變引致的神經痛症，並且沒有嚴重副作用。記得有一成功個案，一位50多歲的病人出現手腳痺痛。於是我為他進行一項『神經傳遞系統檢查』，發現他有輕微周邊神經病變及血糖值很高，安排服用糖尿病藥物、維他命B12和α-硫辛酸，數月後他成功控制血糖，而痺痛也減少了，痛楚逐漸遠離！」