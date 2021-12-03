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鐵騎士危伏車頭 的哥「狂駕」被捕

2021-12-03 列印
　　將軍澳有電單車司機疑不滿的士司機駕駛態度發生爭執，其後「大字形」俯伏的士車頭擋風玻璃，以阻離開，惟的哥「懶理」踩油直駛，據悉，的士起碼推行鐵騎士至少三百米。經初步調查後，的士司機涉嫌「狂亂駕駛」被捕。

  一架電單車昨午二時許沿寶邑路行駛，右轉入唐俊街時，疑與鄰線的士爭路，鐵騎士欲截停的士理論，惟的哥未有理會，他便俯伏在的士擋風玻璃上以阻車輛離開。據網傳「車cam」片段所見，鐵騎士「大字形」趴於車頭位置。警方接報趕至，鐵騎士及的哥同報稱受傷送院治理。



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