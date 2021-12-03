上季提取積金數目升 近萬宗理由「永久離港」

積金局昨發表今年九月號的《強制性公積金計劃統計摘要》季刊，其中今年第三季以不同理由 （包括退休、提早退休等）提取強積金的申索總數為六萬三千六百宗，較對上一季上升百分之六，當中第三季以永久離港為理由提取強積金的申索數目為九千三百宗，按年上升百分之十四點八；涉及金額二十六點○四億元，按年升百分之五十二點八。積金局發言人表示，根據過往統計，以永久離港為理由提取強積金的申索數目時有變動，雖然去年第四季至今年第三季的申索數目，較二○一九年第四季至二○二○年第三季的數目有所上升，但整體而言，最近過去三年每年度的申索數目，較之前兩年每年度的申索數目顯著下降。發言人又指，由於計劃成員可能擁有多於一個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，因此，實際申請人數少於申索宗數。發言人重申，以永久離港為理由提取強積金的申索個案並不等同移民個案。