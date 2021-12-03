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最低工資會否再凍 委會：難預料

2021-12-03 列印
　　最低工資推行至今十年，每兩年一檢，惟今年首次「凍薪」，維持每小時三十七點五元。最低工資委員會指經濟雖然復甦，但疫情影響，仍存在不確定因素，屆時將以數據為依歸檢討。

　　新一屆最低工資委員會今年三月上任，主席王沛詩昨被多番追問二○二三年最低工資水平是增加、減少或是凍結，她未有透露調整方向，形容「今年係極之奇怪的一年」，因疫情持續，尚存不確定性，委員會「無一個水晶球」，未能提供調幅數字，但強調以數據為依歸，全方面客觀審視，亦不會偏袒勞資任何一方。



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