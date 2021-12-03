不法份子網絡「播獨」 李家超：加強打擊罪行

政務司司長李家超指，資訊科技發達和網絡應用普及，為市民及各行業帶來不少便利，同時意味使用者需面臨更高的網絡安全風險。他提及在反修例事件期間，有反中亂港份子利用網絡散播「港獨」和分離主義這些極端思想，亦有人故意發放虛假資訊，煽動仇恨，挑撥分化，企圖荼毒市民，禍害社會。
為杜絕這些不法份子，並確保全面維護國家安全以及保障網絡安全，當局會加強打擊網絡罪行，並會檢視維護網絡安全和虛假信息方面的法例，加強香港關鍵資訊基礎設施的網絡安全，打擊在社交媒體散播虛假信息和仇恨言論。
港鐵昨傍晚發生罕見車門甩脫事故，一列車駛入銅鑼灣站時，疑隧道內廣告箱部件移位，車門被碰甩並跌在路軌上。目擊者稱，事發時聽到「轟隆」聲響，之後車門「消失了」，幸而門旁沒有乘客，不然後果堪虞。港島線服務一...
2021-12-03
民進黨立委高嘉瑜被男友林秉樞家暴事件餘波未了，林秉樞（林）的「後手」漸現。檢方發現，早前林上交的黑色手機備份充電頭，並非高嘉瑜發現存有性愛影片的關鍵白色手機備份充電頭。檢方正重點追查白色備份充電頭的下...
2021-12-03
多款Android手機應用程式被指內藏針對用戶的金融帳密為目標的木馬。資安公司ThreatFabric近日研究發現有逾三十萬用戶下載能躲過Google Play審查機制的惡意程式，而可怕的是這些App...
2021-12-03
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交，並獲用家承接。美聯首席高級營業經理黃家樂表示，土瓜灣傲雲峰6座高層C室，面積539方呎，屬兩房間隔，原叫價1080萬元，議價後以1060萬元成交，呎價19666...
2021-12-03
雖然Omicron變種病毒繼續擴散，但市場已開始消化這項壞消息，加上勞工市場數據優於預期，美股三大指數連續兩個交易日重挫後，周四早段有低吸盤入市顯著反彈。其中杜指曾升581點，至34603點或1.71...
2021-12-03
柏林聯前鋒艾禾尼爾今季德甲已有八球進帳，仍未獲尼日利亞教練洛亞重用。此子為了爭取出戰明年年初的非洲國家盃，餘下聯賽勢全力以表現打動洛亞，故今晚聯賽有力領軍主場擊退有歐聯後顧的RB萊比錫，冷敲主勝。 （香港時間周六凌晨3:30開賽） 艾禾尼爾上季被利物浦借到柏林聯後表現對辦，今季正式轉會演出更上一層樓，前輪德甲柏林市打吡為球隊先開紀錄，結果作東2:0勝哈化柏林，上輪作客1:2負法蘭克福又博得十二碼一度扳平。此子今季聯賽上陣十三場獨取八球，各賽事上陣二十仗入十一球，領軍以二十分排德甲第六，表現叫人刮目相看。 主帥願開方便門 不過，艾禾尼爾的出色表現卻未能打動超霸鷹主帥洛亞，自十...
2021-12-03
日式鐵板燒由大廚即前烹調美食，用餐氣氛輕鬆，是受歡迎和食之一。剛進駐銅鑼灣的新食店「御鐵」，正主打鐵板燒，由15年經驗鐵板燒主廚主理。 新食店由選材、烹調、醬汁至擺盤均講究，大廚嚴選環球鮮活海鮮、熊...
2021-12-01
34歲「TVB咪神」張秀文（Sammi）閃嫁拍拖1年多，有家底嘅39歲金融才俊王大權（Billy），出身自基層家庭嘅Sammi被指搵到筍盤，嫁入豪門可以「上岸」，Sammi強調冇向男家提出任何結婚需求...
2021-12-03
國家運動員在東奧取得佳績，各人在賽場上爭奪戰，激勵人心，但各人如何克服萬難、踏上頂峰的故事，港人知之不詳。今日國家隊二十九名東奧獎牌和傑出健兒訪港，正好提供一次機會，讓他們講述個人的奮鬥事跡，向港人發放正能量。未來，內地應考慮派遣不同領域的傑出人物訪港，增進內地與香港的相互了解。 國家二十九名運動員今日起訪港三日，行程密密麻麻，他們今晚出席由港府舉行的歡迎晚宴，明日出席三場演出，包括上午兩場運動示範，分別在維園泳池游泳、跳水示範，以及在伊館舉行的體操、乒乓、羽毛球和劍擊示範，下午全體成員出席「大匯演」，其間與香港運動員交流。各活動逾五千張門票售罄，反映公眾熱情，相信又會掀起...
2021-12-03
下周日香港國際賽的十二匹日本參戰馬，八匹已於剛周三日抵港，當中「唯獨愛你」和「陳年美酒」是從美國運抵，昨日全數先留在檢疫馬房休息，預計明日起悉數開操。至於「野田賢君」、「耀滿瓶」、「滂薄無比」和「戰舞者」四駒則會於明日到埗，其中「野田賢君」和「耀滿瓶」出發前，昨日在美浦訓練中心快跳作準備，前駒的練馬師荻原清表示，馬兒今次能否適應環境是能否取得佳績的最大關鍵。至於練馬師尾關知人則表示「耀滿瓶」今課單跳的走勢依然強勁，目前非滿新鮮感，沙田馬場的草地對牠會十分合適。 另外，除「唯獨愛你」會在香港盃作服役生涯的最後一戰，日本賽馬團體Silk Horse Club在其官方網站宣布，「...
2021-12-03