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不法份子網絡「播獨」 李家超：加強打擊罪行

2021-12-03 列印
不法份子網絡「播獨」 李家超：加強打擊罪行
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　　政務司司長李家超昨日出席由警務處舉辦的網絡安全精英嘉許計劃頒獎禮指，有不法份子利用網絡散播「港獨」等極端思想，煽動仇恨，他指要加強打擊網絡罪行，重申「無網絡安全就無國家安全」。

　　政務司司長李家超指，資訊科技發達和網絡應用普及，為市民及各行業帶來不少便利，同時意味使用者需面臨更高的網絡安全風險。他提及在反修例事件期間，有反中亂港份子利用網絡散播「港獨」和分離主義這些極端思想，亦有人故意發放虛假資訊，煽動仇恨，挑撥分化，企圖荼毒市民，禍害社會。



　　為杜絕這些不法份子，並確保全面維護國家安全以及保障網絡安全，當局會加強打擊網絡罪行，並會檢視維護網絡安全和虛假信息方面的法例，加強香港關鍵資訊基礎設施的網絡安全，打擊在社交媒體散播虛假信息和仇恨言論。

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