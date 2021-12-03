房委會停車場日泊時租加價

房委會商業樓宇小組委員會通過，轄下停車場的月租收費明年維持不變，但輕微上調私家車、輕型貨車和電單車泊車位的時租一元，以及私家車泊車位「日泊」和「二十四小時泊」的收費加五元。房委會指轄下約有三千七百個泊車位以時租收費，市場調查顯示，房委會的私家車、輕型貨車及電單車泊車位的時租收費，以及私家車泊車位「日泊」和「二十四小時泊」的收費，普遍低於大部份私營停車場，多個停車場在過去一年已上調時租收費。為貼近巿場水平，小組委員會通過所有地區的私家車、輕型貨車及電單車泊車位，於明年的時租收費上調一元；而私家車泊車位的「日泊」和「二十四小時泊」收費則上調五元。截至今年九月底，房委會轄下一百八十五個停車場合共提供約三萬二千八百個泊車位，約百分之八十八月租收費供當邨居民使用。