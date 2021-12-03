原判社服令律政司提覆核 狎兩男生淫師改囚八月

三十五歲男教師於九龍區中學任教期間，非禮兩名中三至中五的男生，審訊後被裁定兩項非禮罪成，早前被判二百四十小時社會服務令。被告昨於高等法院上訴，認為原審法官沒有考慮同校兩名教師或串通學生誣告被告，阻止被告升職。律政司則直指被告先後非禮兩名學生等，枉為人師，認為判刑過輕，覆核刑期。上訴庭終駁回上訴，批准覆核，判處被告監禁八個月。被告吳浩楠被控於二○一五年至一七年間，分別在學校課室或禮堂內，非禮三名當時年齡介乎十五至十六歲的男生X、Y及Z，被控五項非禮罪。惟其中一名事主作供有不足，故僅裁定兩項非禮罪成。原審法官李慶年指案情嚴重，被告違反誠信，考慮多份報告建議後，終認為教化導向總比被懲罰好，判處社會服務令。上訴方昨指被告與同校另外兩名教師有「血海深仇」，又與X、Y關係密切。同時X、Y報警前，校方與被告曾談及工作晉升，原審法官沒有充份考慮兩者之間的明顯可能性，兩名教師或串通學生誣告被告，阻止對方升職。上訴方又指腹部並非敏感部位，無論觸摸男女腹部均不應被視作非禮，更何況當時被告毫無敵意。法官質疑被告無緣無故伸手入對方衣服內觸碰，又談及體毛，難以接納情況並非非禮。律政司則指判處社會服務令的先決條件，是被告表達悔意，而被告不但不認罪，定罪後還堅持自己遭誣告，故不宜判處社會服務令。又指案中有多項加刑因素，包括違反誠信、牽涉多名受害人、年齡相差不少，被告先觸摸事主肚臍下方，其後變本加厲在另一事主乳頭打圈，直指被告枉為人師，即時監禁屬恰當刑罰。上訴庭最終兩項控罪分別以四和七個月為量刑起點，其中三個月分期執行，判囚十個月，考慮本案覆核刑期，亦曾還柙三周，遂減刑兩個月。