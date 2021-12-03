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小巴疑衝燈撞的士 六旬司機被捕

2021-12-03 列印
　　網上前日流傳一條車cam片段，顯示時間為十二月一日，一輛新界的士沿青山公路元朗段行駛，至形點一期對開準備右轉往朗日路期間，另一輛紅色公共小巴懷疑衝紅燈，並撞向的士車頭，新界的士車頭嚴重損毀。

　　警方接報到場調查，司機報稱受傷送院，警方其後以「危險駕駛」罪將涉案的一名六十六歲紅色公共小巴司機拘捕。警方表示，上述罔顧法紀的駕駛行為，嚴重危害其他道路使用者的安全。違例者可能被控「危險駕駛」罪，最高可被判處監禁三年、停牌最少六個月，及罰款二萬五千元。



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