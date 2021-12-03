﻿打加強劑如箭在弦﻿ ﻿未接種者須先鼓動﻿

本港新冠疫苗接種率終達七成，為提升抗疫效果，讓全港市民接種第三針加強劑如箭在弦。《星島日報》報道，有公共衞生專家指出，已接種的人較少再出現疫苗猶豫，但隨着各地陸續接種加強針，或令未打針的人士更感卻步，繼而拖延接種，故認為政府必須解說清楚現時接種疫苗目的。比起推動第三針接種，有醫生認為應先谷打第一、二針，更重要是在流感高峰期來襲之前，加快替未接種疫苗的長者及幼童打針，提升社區免疫力，守住冬天的關口。經過二百七十多天，本港新冠疫苗接種率終於突破七成。與此同時，港府於本月初亦為優先群組開打第三針，近日再將計畫擴展至已打兩劑科興疫苗逾半年人士，外界相信本港不假時日，將推動全港市民接種第三針，為迎接全面通關作準備。身兼政府防疫專家顧問的中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，現時以色列、新加坡及美國都已推動接種第三針疫苗，香港亦已為接種科興人士打第三針，下一步將推展至接種復必泰人士。他指Delta變種病毒出現令全球疫情出現變數，打第三針成為趨勢。今年初本港開打新冠疫苗，不少市民均因疫苗猶豫，遲遲未有打針。中大公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安指出，參照過往季節性流感疫苗的研究，發現曾接種疫苗者很大機會繼續接種，故他推斷，在接種第一、二針後，出現較少反應或副作用的人士，對於接種第三針的信心會較大。惟郭健安坦言，此時要鼓勵尚未打針的市民疫苗接種並非易事。由於本港未有再爆發第五波疫情，加上不少打齊兩針人士仍感染新冠肺炎，難免讓未打針的人士對疫苗更感懷疑，「有些人會覺得，反正抗體都要跌，又要補打針，何不遲些等可以旅行、通關才打呢？」故此他認為政府必須解說清楚現時接種疫苗目的，「面對變種病毒，疫苗已不能防感染，但可減低嚴重感染、死亡。」他又指，如港府修改完成接種定義，需接種三針才視作完成接種，相信不少人為如常上班或社交等實際需要，而補打加強針。專家籲政府解說打針目的事實上，不論科興或復必泰，疫苗抗體都會隨時間下降。呼吸系統專科醫生梁子超指出，兩種新冠疫苗在接種六個月後會減低保護力，需接種第三針延續保護，質疑政府先安排打第三針科興的做法。許樹昌則表示，免疫系統有問題人士的抗體水平跌得最快，與接種復必泰的健康人士比較，科興接種者的抗體水平跌得較快，因此要先安排接種。未來是否需永續打針？港大醫學院生物醫學學院教授金冬雁坦言，尚未有數據顯示，補打第三針後的抗體可維持多久，以科興為例，第一二針的保護力只得三個月，所以有可能要不斷續打加強劑，「樂觀估計（抗體）可由三個月，維持多六個月」，換言之，六個月後或需再補打一針。現時兒童及長者的疫苗接種率仍較低。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆認為，可參照流感疫苗接種方式，善用疫苗接種隊的資源，通過學校外展計畫，為更多學童接種新冠疫苗。他指，如中學生接種反應理想，預計最快可在明年一月至二月，將新冠疫苗外展接種計畫，擴展至小學及幼兒學童。劉宇隆指出，第三針科興疫苗不止是加強劑，需接種三針才算完成接種，故他認為本港須加快步伐，推高長者疫苗接種率。他建議政府與商界合作，向長者作出「敬老表示」，如派發超市禮券等，「只要打齊三針，便可獲得一定金額的超市禮券。如已打齊兩針，亦可補領。」臨近冬季流感高峰期，新冠疫情仍然持續，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷稱，打第三針確有助提高抗體水平，即使感染Delta等變種病毒，亦可望減低後遺症，故認為當務之急要做好內防，加強推廣接種第一及二針，較第三針來得更逼切。