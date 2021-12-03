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港鐵商場下周二再獎賞 派2000萬元電子優惠券

2021-12-03 列印
■港鐵商場加碼送出二千萬元、共六萬份電子優惠券。
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　　港鐵公司旗下商場上月送出八百五十萬電子優惠券，十五分鐘內已全部派發完畢！聖誕臨近，德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS 康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、海趣坊及新屯門商場將再度攜手推出「一 Click 即搶加碼賞」推廣活動，於十二月加碼送出二千萬元、共六萬份電子優惠券，可供搶領。

　　MTR Mobile登記用戶可於本月七日下午二時起，透過 MTR Mobile「我的獎賞」，搶先領取港鐵商場三百元指定類別電子優惠券，名額五萬個，及港鐵商場五百元時裝及美容電子優惠券，名額一萬個。商場更推出消費二重賞，第一賞為消費回贈及倍數積分，於指定商戶消費最高可獲合共八百元港鐵商場電子優惠券，及五倍商場積分！第二賞為電子產品及聖誕禮物等換領，消費滿指定金額可以半價買Samsung Flip 3 5G（256 GB），另有大量免費禮品可換領。



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