  • 2021年12月3日 星期五
  • 20º
  • 28%
熱門： 港鐵甩門健康碼通關Omicron病毒立會選舉

日報新聞 > 港聞

社區券試驗八年 長者認識不足 申訴署主動查運作安排

2021-12-03 列印
社區券試驗八年 長者認識不足 申訴署主動查運作安排
Previous Next

　　本港人口持續老化，「社區券試驗計劃」實施至今約八年，但社會有意見反映，有長者對社區券缺乏認識，亦有長者在領取社區券後沒有使用服務。申訴專員趙慧賢昨指計劃推行八年仍在試驗階段，但仍有社區券未被充份使用情況，決定展開主動調查，審研運作安排。

　　政府在二○一三年九月推出「社區券試驗計劃」，以「錢跟人走」模式，支援體弱長者居家安老。政府數據顯示，在八年間，社區券的總數由一千二百張增加至八千張，但截至二○二○／二一年度累計獲發社區券的人數中，有超過兩成長者在領券後未有使用服務，便離開試驗計劃。另外，截至今年七月，全港有超過七千名長者正輪候資助社區照顧服務。



　　趙慧賢指政府近年增撥資源為長者提供更多社區照顧服務，但仍有社區券未被充分使用，故審研運作安排，包括服務規劃、審批申請的流程等。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd