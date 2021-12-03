社區券試驗八年 長者認識不足 申訴署主動查運作安排

本港人口持續老化，「社區券試驗計劃」實施至今約八年，但社會有意見反映，有長者對社區券缺乏認識，亦有長者在領取社區券後沒有使用服務。申訴專員趙慧賢昨指計劃推行八年仍在試驗階段，但仍有社區券未被充份使用情況，決定展開主動調查，審研運作安排。政府在二○一三年九月推出「社區券試驗計劃」，以「錢跟人走」模式，支援體弱長者居家安老。政府數據顯示，在八年間，社區券的總數由一千二百張增加至八千張，但截至二○二○／二一年度累計獲發社區券的人數中，有超過兩成長者在領券後未有使用服務，便離開試驗計劃。另外，截至今年七月，全港有超過七千名長者正輪候資助社區照顧服務。趙慧賢指政府近年增撥資源為長者提供更多社區照顧服務，但仍有社區券未被充分使用，故審研運作安排，包括服務規劃、審批申請的流程等。