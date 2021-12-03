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﻿港第三季增105宗愛滋病例﻿

2021-12-03 列印
﻿港第三季增105宗愛滋病例﻿
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　　衞生署衞生防護中心於今年第三季共接獲一百零五宗感染愛滋病病毒新增個案的呈報，涉及八十五男及二十女。其中，四十九人透過同性或雙性性接觸受感染、二十五人透過異性性接觸受感染，而餘下三十一宗個案的傳播途徑因呈報時資料不足而暫時未能確定。

　　自一九八四年以來，愛滋病病毒感染呈報個案累積至一萬一千一百二十二宗。衞生防護中心發言人表示，性接觸仍然是最主要的愛滋病病毒傳播途徑，市民應恒常及正確使用安全套，以減低感染愛滋病病毒的風險。曾進行不安全性行為的人應及早接受愛滋病病毒抗體測試。



　　另外，「關懷愛滋」今日舉辦咖啡車活動，宣揚有關愛滋病病毒的預防訊息，以及有關HIV治療的最新發展。

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