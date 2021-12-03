﻿港少子化愈趨嚴重﻿ ﻿須提供誘因谷生育﻿

「兩個夠晒數！」這句源自家計會七五年節育宣傳片的口號家傳戶曉，落在今天少子化的香港社會已未必適用。《星島日報》報道，香港生育率近年出現持續下降趨勢，去年更創歷史新低。學者指出，政府過去一直未有正視生育率低的問題，擔憂有關現象將持續一段時間，且難以解決，長此下去勢將影響人口結構，加劇人口老化問題。要改善情況，除減稅等經濟誘因，亦需各種社會條件配合。據統計處今年九月推出的數據顯示，自一七年起，香港嬰兒出生數目按年下跌，由約五萬六千五百名跌至去年約四萬三千名。值得一提，去年的出生數字更低於當年沙士及沙士翌年，並創下一九八一年有記錄以來的新低。香港大學社會工作及社會行政學系教授葉兆輝指，與○三年沙士相較，當時疫情維持時間不長，僅三個多月左右，相反今次新冠疫情已持續近兩年，故此香港近幾年有明顯出生率下跌現象。他補充，當年人口老化問題不及近年，適齡結婚產子人數亦較目前多，故後沙士年代出生率能反彈。研究人口學多年的浸會大學社會學系導師黃何明雄博士亦分析指，現時發達國家或地區經歷第二輪人口轉型，香港也不例外，年輕一代對婚姻、同居及生育的看法與上一代不同，普遍較着重個人發展，「要生育需考慮清楚很多條件，如財政、住屋、與另一半的分工，以及身邊有否人幫手等。」葉兆輝指，香港社會近年面對疫情、移民潮等不明朗因素，均使港人推遲結婚及計劃生育的打算。他特別提到，移民潮帶走不少中青年人士，他們正正是原本可以生育的一群。難靠灣區補人口流失早在○二年，港府已成立「人口政策專責小組」，至○七年再改組成「人口政策督導委員會」。一七年，特首林鄭月娥再將人口政策督導委員會，與人力發展委員會合併成「人力資源規劃委員會」，預期可制定全面人力資源策略。不過翻查資料發現，該委員會主要聚焦於本地勞動力及吸引外來人才等，鮮有觸及人口政策議題。葉兆輝坦言，過去未見政府提出具體解決方案，他續指，政府一直深信將香港融入大灣區後，以大灣區七千萬人口計算，可補足香港人口流失以及人口結構斷層問題，惟他質疑政府美夢最終會否成真。葉兆輝指，以外來人口的確可彌補未來人口老化問題，惟他擔憂以目前內地急速發展步伐來看，香港吸引力已大不如前，政府能否讓香港繼續保持競爭力成疑。即使有替代人口填充，香港或需面對文化衝突等各類社會深層矛盾，他補充，出生率低固然影響日後人口老化問題，短期內可見的影響將會是殺校潮。教育局上月提交立法會的文件可見，未來八年六歲學齡人口將跌至五萬人，二○二九年的十二歲適齡升中人口，跌至約六萬人，預期二○二六年小一人口和二○三二年中一人口有可能會再大幅下跌。事實上，全球有多個國家及地區，包括新加坡、日本等亞洲國家，已訂立鼓勵生育政策，其中新加坡在過去二十年間，陸續推出多項提高生育率及育兒友善措施。經濟誘因方面，當地政府除了為父母提供一次性「嬰兒花紅現金獎勵」，生育三個或以上子女，會額外獲得生育獎金；子女免稅額以外，亦同時提供「家長稅務回扣」及「在職母親子女評稅扣減」。本港近年雖已延長法定產假及侍產假日數，但在新加坡，父母在子女滿七歲之前，每年可放取最多六天的有薪育兒假，假期福利明顯較本港完善。另外，育兒配套亦有助提高生育意欲，新加坡為父母提供更慷慨的託兒資助，包括基本學前教育資助。浸會大學社會科學院社會學系首席講師梁漢柱認為，要改變本港現有生育的趨勢，除了減稅等經濟誘因，亦需要其他條件配合，「年輕夫婦要對生活有安全感，才會想生育，例如經濟及就業穩定、住屋成本不會急增等，有些人甚至會考慮到對教育是否有信心、子女長大後的社會環境等。」