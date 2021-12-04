國家隊訪港 團長讚張家朗 蘇炳添稱煲港劇大 與港有緣

東京奧運國家隊代表團昨午正式抵港，展開一連三日訪港行程，三場公開活動共五千三百張門票已迅即售罄。香港運動員在東奧亦取得歷來最佳成績，國家體育總局副局長兼團長楊寧指，非常高興看到香港健兒創下歷史佳績，更讚揚劍擊選手張家朗贏得回歸以來首面金牌，展現香港青年昂揚向上的精神風貌。今次訪港團焦點之一「亞洲飛人」蘇炳添笑言自小看香港電視劇長大，因為香港走上職業道路；由於有目標未完成，故要「保持初心」，提醒自己「點解咁大年紀，仲要留喺田徑場」。二十九名出戰東京奧運會的國家運動員，包括乒乓雙金得主馬龍、女子重劍金牌孫一文等二十八名金牌得主，以及「百米飛人」蘇炳添。代表團昨午經深圳灣抵港，隨即往尖沙嘴一酒店與記者見面，之後再到灣仔會展出席歡迎晚宴。港隊隋鑫獲冬奧資格楊寧指國家隊在東京奧運取得佳績，形容是「拿道德的金牌、風度的金牌、乾淨的金牌」；又指劍擊選手張家朗奪得回歸以來首面金牌，國家隊和港隊在乒乓球女團分別取得金牌和銅牌，展現香港健兒奮發進取的時代風采，和香港青年昂揚向上的精神風貌。她更公佈香港短道速滑代表隋鑫，在短道速滑男子五百米比賽獲得北京冬奧的參賽資格，是港隊首名獲得今屆冬奧資格的運動員。來港比賽獲佳績 續走職業路在奧運以破亞洲紀錄九秒八三，歷史性跑入百米決賽的蘇炳添，談及自己與香港的緣份，指自己於二○○六年即十七歲首次來港，代表中山市參加城市邀請賽，當時也獲得很好成績，亦因此走上職業賽場。本身是廣東人的他指對香港非常熟悉，因從小都是看「七點半」、「八點半」的港劇長大，對香港印象深刻。三十二歲的蘇炳添又指晚上訓練後，會接受治療放鬆，睡前與妻兒視像對話，晚上約十時許便睡覺，模式成為生活節奏；他坦言有目標和夢想仍未完成，故十分執着求突破，只要一日未離開田徑場，會保持初心，記住「自己點解咁大年紀，仲要留喺田徑場」。他提及自己前年受傷，加上疫情影響，有五百多日無比賽，形容從黑暗中一步一步走過來，希望可啟發香港青少年。特首林鄭月娥昨午亦在禮賓府接待運動員，安排他們「打卡」，她指因疫情無法為運動員安排更多活動，盼早日通關令運動員日後多來香港旅遊。