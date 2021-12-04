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馬龍冀與港人互動 「為港體育熱加把勁」

2021-12-04 列印
馬龍冀與港人互動 「為港體育熱加把勁」
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　　乒乓雙金得主馬龍今次第三次隨代表團訪港，他說希望透過這三日行程，有更多機會與港人溝通互動，相信行程能「為香港體育熱再加一把勁兒」，又指雖然因疫情令訪問行程互動環節受影響，但認為精采程度不會變。

　　被問及國家隊和港隊選手同時領獎感想時，馬龍指兩隊選手共同努力，同時得獎合影，感到暖心，提到東奧因疫情沒有現場觀眾，但港隊的運動員在國家隊的比賽時，都會為他們加油打氣，證明兩隊友誼十分深厚，又認為見到國旗和區旗一起照相，場面感人。體育專員楊德強指香港早前出現奧運熱潮，希望今次代表團訪港，會帶來另一個熱潮，有助推動體育發展。



　　另外，港府在代表團下榻的酒店，為每人安排防疫所用的「安心包」及水果盒，不少運動員感謝港府。
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