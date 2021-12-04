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好爸爸高空工作墮斃 遺孀悔疚：冇珍惜好佢

2021-12-04 列印
■死者遺孀坦言感到相當自責，「我冇珍惜好佢，畀佢做咁危險嘅工」。
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　　四旬搭棚工人前日於紅磡進行高空工程時，懷疑狗臂架鬆脫，從十樓墮下死亡，遺下妻子及兩名年幼子女，其妻昨指對於未有主動勸阻丈夫從事危險工作，一度悔疚，並透露死者是「好爸爸」、「好老公」。

　　陳姓死者從事搭棚工四年，與妻子結婚三年，育有一對子女，女兒一歲多，幼子剛滿月，一家四口居住油麻地一個劏房。陳太指一直深知丈夫工作危險，惟丈夫指因要「養家」故堅持從事相關工作。對於意外釀成，她坦言感到相當自責，「我冇珍惜好佢，畀佢做咁危險嘅工」。她憶述丈夫在上班前會買菜煮飯，晚上回家經常先哄子女入睡才休息，丈夫突然離世感到徬徨無助，對於每月逾四千元的房租、奶粉及尿片錢，都未能應付。工業傷亡權益會為助死者家屬暫度難關，發起捐款行動。



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