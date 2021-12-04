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三賊離奇搶車 劫走35隻流浪貓狗

2021-12-04 列印
■義工昨早駕駛一輛客貨車載着三十五隻流浪貓狗，惟至深灣路附近十字路口，突然被一架可疑車輛攔截擋路。
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　　一名動物義工昨駕駛車輛載同三十五隻流浪貓狗，前往流浮山一間動物義工的中心準備做絕育手術，途中遇到三名賊匪驅車攔截，對方擊碎車窗後搶車，將全數貓狗搬離後逃去。

　　二十八歲姓林動物義工昨早近十時，駕駛一輛客貨車載着三十五隻流浪貓狗，惟至深灣路附近十字路口，突然被一架可疑車輛攔截擋路，只見三人落車走近，其中有人手持錘子，對準貨車車窗用力揮向，玻璃碎片散落一地。仍未反應得及之際，林男已被要求落車，他不敢反抗，只能交出車輛。三人劫去車輛後將車輛駛前一百米，然後把車上貓狗搬上自己車輛，便沿廈村方向逃去。人員經初步調查，案件列行劫，暫未有人被捕。



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