  • 2021年12月4日 星期六
  • 16º
  • 45%
熱門： 梅啟明國家隊訪港港鐵甩門通關立會選舉

日報新聞 > 港聞

港交所前高層楊金隆 涉貪脫罪

2021-12-04 列印
　　二○一五年起四年間港交所前高層楊金隆涉於上市申請中貪污受賄，收受企業上市顧問林楚華九百一十五萬元及獲推薦申請馬會會籍，以換取首次公開招股（IPO）申請優待，其間從未向港交所申報或披露。二人分別否認串謀向公職人員提供利益、公職人員行為失當等三罪。經審訊後，法官林嘉欣昨指，雖然兩被告私交友好，但沒有證據顯示楊知道林牽涉在內的十二宗IPO申請，又謂簽署推薦文支持友人申請馬會會籍屬舉手之勞，猶如載對方一程「順風車」，終裁定所有罪名不成立。

　　四十五歲港交所上市部首次公開招股審查組時任聯席主管楊金隆，及六十一歲上市顧問林楚華，同被控一項串謀向公職人員提供利益罪。林再被控向公職人員提供利益罪，楊另被控公職人員行為失當罪作交替控罪。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd