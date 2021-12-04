港增三宗L452R輸入個案

上海朋友跟我比較上海跟香港的生活指數和生活質素，我說環顧大中華地區，這兩個城市最相似。如果以樓價作標準，兩地的差距愈縮愈短，香港人在香港買不起樓，到上海也一樣買不起了。這是兩個城市的居民同樣面對的問題。 至於平常生活，兩地倒是很相似的，比如出外吃飯，豐儉隨人，貴的很貴，便宜的大家都負擔得起。再仔細比較，上海的貴價餐廳就算跟香港同樣水準，但收費一定比香港貴，有些還要貴很多。這個「很多」之中，少不得有虛榮的水份，適合暴發戶和新發財。 所以，若是幫襯同樣或者更高水準的高級餐廳，香港便顯得「價廉物美」了。至於普通餐廳，上海香港兩地都是百花齊放，精采紛陳，而且各有各的特色，江南和嶺南...

2021-12-04