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港增三宗L452R輸入個案

2021-12-04 列印
　　本港昨天新增三宗新冠肺炎輸入個案，均帶有L452R變異病毒株，包括一名日本抵港船員，其餘船員須在船上進行檢疫。涉事貨船Glory Sky本月一日抵港進行貨物裝卸，船上約有二十名船員，他們進入香港水域後均沒有登岸，抵港後亦沒有本地工作人員曾登船。

  其餘兩名患者分別由韓國及美國抵港，其中後者曾在潛伏期間，居住在藍田安田邨安健樓。政府前晚圍封安健樓，約一千一百名居民接受檢測，並無發現確診個案。



  另外，政府公佈，因應冰島和新加坡確認發現Omicron確診個案，兩地於下周一凌晨零時起，納入A組高風險地區，於二十一天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。

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