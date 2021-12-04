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首所中學30生打科興

2021-12-04 列印
　　年齡介乎十二至十七歲的青少年前天起可接種科興疫苗。創知中學昨天安排約三十名學生，到官涌社區疫苗接種中心打針，是首所學校透過團體預約形式，讓學生到社區疫苗接種中心接種科興疫苗。教育局局長楊潤雄表示，截至前日，全港有一百三十四所中學申請全校全日上課，二百三十三所中學申請部份級別全日上課，當中一百一十五所已恢復全校全日上課，二百二十七所已恢復部份級別全日上課。

        政府昨天起亦推出新冠疫苗流動接種站，首站到達沙田大圍新翠邨，全天為四百八十六人接種復必泰疫苗。公務員事務局局長聶德權指長者的接種率有改善，半數六十歲以上人士打了一針疫苗，七十歲以上則有三成四。



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