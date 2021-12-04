﻿燈箱組件移位撞甩車門﻿ ﻿專家促港鐵徹查承辦商﻿

港鐵銅鑼灣站前晚有列車車門脫落。港鐵調查後表示，是由於月台內隧道的廣告牌有組件移位，撞擊 到車門導致事故，與列車車身及車門無關。有工程師認為，港鐵須徹查負責廣告牌更換的承辦商，是否未符安全要求。港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐昨於電台節目，再次就事故致歉，指前晚港鐵已跟進事件，鎖定是月台內隧道的廣告牌有組件移位，撞擊到車門導致，與列車車身及車門無關。港鐵昨早開車時，列車運作正常。黃琨暐稱涉事廣告燈箱上周四曾由承辦商更換廣告，港鐵會從三個方向調查，包括涉事廣告牌的設計，有關操作及運作程序，即上畫及落畫的程序，以及廣告牌的狀況，以找出組件移位的原因，盡快向相關政府部門報告。港鐵共有八塊同款廣告牌，分佈四個車站，相關組件已拆除。港鐵補充解釋，出現移位的組件位於涉事廣告板的下方，本身設計可讓工作人員向隧道壁方向打開廣告板，以便更換海報，但事發時向前打開，致撞擊到車門。運輸及房屋局就指事故嚴重並罕見，政府高度關注，事發後機電署人員已到場調查，已要求港鐵深入調查找出事故原因並提交報告，防止類似事件發生。因應事故，港鐵昨日透過MTR Mobile App給登記用戶送上1000 MTR分作心意，感謝體諒。港鐵致歉 向App用戶送分香港工程師學會前理事、資深會員張年生認為，事故成因或涉及人為疏忽，建議港鐵可在廣告牌內透過安裝物聯網或紅外線監測系統，當發現列車車身與設備之間，超越或接近規定距離，可以作出警告。乘客亦應避免挨住車門。另外，港鐵金鐘站B出口（連接金鐘廊）外牆，昨有小部份瓷磚鬆脫。港鐵表示，由於涉事外牆不屬於港鐵範圍，職員已通知金鐘廊及相關政府部門跟進。為確保出入車站的乘客安全，港鐵維修人員已為部份瓷磚進行臨時加固措施。