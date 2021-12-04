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港府批美證交委員會 查察聲明無事實根據

2021-12-04 列印
　　美國證券交易委員會（SEC）發出聲明，其中指香港過往沒有與美國上市公司會計監管委員會合作，以容許其進行所須查察。財經事務及庫務局局長許正宇昨批評指控不公平亦毫無事實根據，已要求SEC更正。

　　許正宇表示，SEC的聲明，指香港作為司法管轄區沒有與美國上市公司會計監管委員會合作，有關指控既不公平亦毫無事實根據，當局對此深表遺憾。他強調，香港有關核數師的法律及規管制度，並無任何限制阻礙海外監管機構查察存放於香港的核數師工作底稿，而過往該委員會亦曾有查察香港核數師的工作。當局要求SEC更正有關的誤導性聲明。



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