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近九成受訪者 指過渡屋租期太短

2021-12-04 列印
　　政府在《施政報告》中提出將過渡性房屋供應目標，由一萬五千個單位，增加至二萬個。關注基層住屋聯席訪問二百名市民，其中近七成六為劏房、板間房、天台建構物、牀位或過渡性房屋住戶；七成正輪候公屋，當中三成已輪候四至六年，更有兩成輪候期達六至八年。

　　逾七成市民認為過渡性房屋單位供應不足，亦有超過八成七市民指兩年租住期太短。



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